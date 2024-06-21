Лионель Месси стал рекордсменом Кубка Америки

В эти минуты проходит матч 1-го тура Кубка Америки, в котором национальной команда Аргентины встречается со сборной Канады.

На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт в матче 0:0. В этой встрече в составе сборной Аргентины вышел нападающий Лионель Месси. Для него этот матч стал 35-м в Кубке Америки. Он стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей на турнире.

Также Месси — первый аргентинец, сыгравший на семи Кубках Америки.

Сборная Аргентины является 15-кратным победителем Кубка Америки. Столько же побед на турнире и у национальной команды Уругвая. Они делят первое место по этому показателю.

Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ди Марии.