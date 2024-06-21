Букмекеры назвали фаворита матча Нидерланды — Франция на Евро-2024

21 июня на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Франция. Начало встречи запланировано 22:00 мск.

Букмекеры считают, что шансы подопечных Дидье Дешама выше: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.23. Это примерно 43% вероятности.

Победа сборной Нидерландов оценена в 3.35 (29%). Ставки на ничью принимаются за 3.52 (28%).

Аналитики сомневаются, что матч Нидерланды — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.

Если забьют нидерландцы, сыграет коэффициент 1.37. Гол в исполнении сборной Франции доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.76.