Тикнизян отказал «Зениту»

Петербургский «Зенит» больше не намерен приобрести защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 25-летний футболист не смог договориться с клубом об условиях трудового договора и принял решение самостоятельно выйти из переговорного процесса.

В прошлом сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Его стоимость, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, составляет € 6,5 млн. Текущий контракт Тикнизяна с «железнодорожниками» рассчитан до 2026 года. По информации СМИ, на него также претендует московский «Спартак».

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.