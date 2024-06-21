Бальде и Николсон не вернутся в "Спартак"

Стало известно, кто из находящихся в аренде футболистов "Спартака" вернется в команду.

© Российская Газета

В минувшем сезоне "Спартак" отдавал в аренду трех нападающих - Шамара Николсона, Кейта Бальде и Павла Мелешина. По информации "Спорт-Экспресса", лишь один из них вернется летом в команду.

Речь идет о Мелешине, который вторую часть сезона провел в минском "Динамо". Он будет работать с командой Деяна Станковича.

Для Николсона и Бальде клуб подыскивает варианты продолжения карьеры.

Также в аренду будет отдана группа молодых игроков - Максим Лайкин, Николай Толстопятов, Виталий Шитов, Константин Шильцов.