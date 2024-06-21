Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов назвал двух главных фаворитов Евро-2024. Эксперт выделил национальные команды Германии и Франции.

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— На чьей стороне ваши симпатии?

— Переживаю за Сербию. Фаворитами турнира считаю Германию и Францию.

— Кто тёмная лошадка Евро?

— Австрия. Практически все их футболисты играют в Бундеслиге. Можно сказать, что это вторая команда Германии, но с австрийскими паспортами, — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Смотреть матчи Евро-2024

Матчи Евро-2024 примут 10 стадионов в 10 городах Германии. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» проводит текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.