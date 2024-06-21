Грабители напали на обладателя «Золотого мяча» Баджо

Обладатель «Золотого мяча» Роберто Баджо подвергся нападению грабителей в собственном доме в Италии. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Пятеро вооруженных людей ворвались в жилище, связали экс-игрока и членов его семьи и заперли их в одной из комнат. Добычей злоумышленников стали часы, драгоценности и деньги. Спортсмен пытался противостоять нападавшим, но получил глубокое рассечение от удара рукояткой пистолета в голову.

Баджо смог выбраться из комнаты через 40 минут после ухода грабителей. Итальянец вызвал полицию, сейчас грабителей ищут.

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Баджо получил «Золотой мяч» в 1993 году. В составе «Ювентуса» становился чемпионом Италии и обладателем Кубка УЕФА, а вместе со сборной Италии завоевывал серебро и бронзу чемпионата мира.