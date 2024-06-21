Форвард «Интер Майами» Лионель Месси высказался о будущем в сборной Аргентины. Lenta.ru

Нападающий заявил, что Кубок Америки — 2024 в США станет последним континентальным турниром в его карьере. RT на русском

«Да, это мой последний Кубок Америки. Что касается чемпионата мира 2026 года, то мы попытаемся еще раз победить и будем жить день за днем. Все зависит от того, как пойдут дела, нужно делать шаг за шагом. Сейчас у меня все очень хорошо», — приводит слова Месси RMC Sport со ссылкой на TyC Sports. Матч ТВ