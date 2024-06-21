Баллак о сборной Англии: «Вы не можете играть как «Унион Берлин» с таким составом. Мне очень жаль английских футболистов»
Михаэль Баллак раскритиковал стиль игры сборной Англии.
Команда Гарета Саутгейта сыграла вничью с Данией (1:1) во втором туре группы С на Евро-2024.
«С таким составом вы не можете играть как «Унион» Берлин в лучшие времена. Мне очень жаль английских футболистов. Они играют в самый большой футбол в самых больших клубах. А потом приходят в сборную и играют так. Я просто разочарован игрой англичан. Слишком мало креатива. Они играют слишком позиционно. Даже изменения позиционные, нет смены системы. Этого слишком мало. У них нет правильных ответов. Тренер тоже их не нашел. Он не изменил стиль игры. Простой смены позиций недостаточно», – сказал экс-игрок «Челси» Михаэль Баллак.
Sports.ru: главные новости
Губерниев о том, что в Санкт-Петербурге выплатят деньги победителям и призерам ОИ: «Уверен, скоро присоединятся и другие регионы, центральные власти тоже»
Отец Даку о сыне: «Призывать убивать сербов 100% неправильно! Сын пытался сказать #####, но не сказал полностью. Это все эмоции, он не заслуживает отстранения от Евро»
Тикнизяна не устроило предложение «Зенита» по зарплате, и клуб переключился на Горшкова. После этого агенты Наира хотели хотели вернуться к переговорам, но клуб отказался («СЭ»)