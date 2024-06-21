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Баллак о сборной Англии: «Вы не можете играть как «Унион Берлин» с таким составом. Мне очень жаль английских футболистов»

Михаэль Баллак раскритиковал стиль игры сборной Англии.

Баллак раскритиковал стиль игры сборной Англии
© Sports.ru

Команда Гарета Саутгейта сыграла вничью с Данией (1:1) во втором туре группы С на Евро-2024.

«С таким составом вы не можете играть как «Унион» Берлин в лучшие времена. Мне очень жаль английских футболистов. Они играют в самый большой футбол в самых больших клубах. А потом приходят в сборную и играют так. Я просто разочарован игрой англичан. Слишком мало креатива. Они играют слишком позиционно. Даже изменения позиционные, нет смены системы. Этого слишком мало. У них нет правильных ответов. Тренер тоже их не нашел. Он не изменил стиль игры. Простой смены позиций недостаточно», – сказал экс-игрок «Челси» Михаэль Баллак.
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