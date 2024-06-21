Кордоба останется в «Краснодаре»

Джон Кордоба проведет следующий сезон в «Краснодаре».

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» и «Спартака» к 31-летнему форварду.

По данным «РБ Спорт», между руководством «Краснодара» и Кордобой есть договоренность, что нападающий до зимы останется в клубе.

Сторона игрока не рассматривала варианты в России. Предложений из европейских клубов колумбийцу не поступало.

В минувшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач.

Кордоба присоединился к «Краснодару» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.