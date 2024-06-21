В «Рубине» не поддержали оскорбившего сербов и македонцев Даку

В пресс-службе казанского «Рубина» заявили «Матч ТВ», что не поддерживают оскорбившего после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против Хорватии сербов и македонцев полузащитника Мирлинда Даку.

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В клубе отметили, что прерогатива возможного наказания игрока находится в ведении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и выразили сожаление, что подобная ситуация в принципе стала возможной.

Встреча между Албанией и Хорватией завершилась со счетом 2:2. В первой половине встречи Казим Лячи вывел Албанию вперед. В составе Хорватии точным ударом отметился Андрей Крамарич, а албанец Клаус Гясула забил мяч в собственные ворота. Два гола залетели в ворота албанцев во втором тайме. На последней минуте поединка Клаус Гясула восстановил равновесие в счете.

Футбольная федерация Северной Македонии потребовала публичных извинений от Даку, а также потребовала от УЕФА официального расследования инцидента.