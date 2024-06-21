В УЕФА прокомментировали недопуск фанатов с флагами РФ на матч Сербии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не запрещал проносить флаги России на матч второго тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Сербии и Словении. RT на русском

«Как правило, допускаются все флаги, за исключением случаев, когда они считаются провокационными/дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности», — говорится в сообщении. ТАСС

Ранее четверо россиян не смогли пронести флаг на игру. Их попросили сдать триколор, заявив, что флаг представляет сборную, не играющую в матче. Газета.Ru