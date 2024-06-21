Федор Конюхов призвал запретить футбол в России

Путешественник Федор Конюхов в интервью «Матч ТВ» призвал запретить футбол в России. Газета.Ru

По его словам, все российские игроки являются пропащими людьми. «Я бы просто запретил футбол в нашей стране! Мало того, что они не могут ничего выиграть, так еще и режим не соблюдают! Алкоголем балуются, или посмотрите на них — все в татуировках ходят. Я бы всех, у кого татуировки, просто бы из спорта выгнал. Пропащие они люди!» — заявил Конюхов. Sports.ru

Ранее путешественник раскритиковал хоккеиста Александра Овечкина. Lenta.ru