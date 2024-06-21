Роб Пейдж покинул пост главного тренера сборной Уэльса по футболу

Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) на сайте объявила об уходе Роба Пейджа с поста главного тренера национальной команды.

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49‑летний Пейдж работал с командой с 2020 года. Под его руководством сборная Уэльса дошла до 1/8 финала ЕВРО‑2020, а также выступала на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Контракт специалиста был рассчитан до 2026 года.

Ранее президент FAW Стив Уильямс заявил, что Пейдж продолжит тренировать сборную, несмотря на невыход на чемпионат Европы в Германии.