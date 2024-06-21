Стало известно, почему сорвался трансфер Тикнизяна в «Зенит»

Петербургский «Зенит» не стал покупать защитника Наира Тикнизяна у московского «Локомотива» из-за завышенных требований игрока по заработной плате. Об это сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, «Зенит» зимой предлагал 25-летнему игроку зарплату, превышающую его текущую в два раза, на что сторона футболиста ответила отказом. Этим летом оффер сине-бело-голубых оказался еще ниже, из-за чего Тикнизян вновь отказался от переговоров.

В прошлом сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Его стоимость, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, составляет € 6,5 млн. Текущий контракт Тикнизяна с «железнодорожниками» рассчитан до 2026 года. По информации СМИ, на него также претендует московский «Спартак».

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.