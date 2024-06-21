«Акрон» объявил о подписании экс-вратаря «Зенита»

«Акрон» на своём официальном сайте объявил о подписании голкипера Александра Васютина, ранее выступавшего за «Зенит». Голкипер уже присоединился к команде и работает с «Акроном» на предсезонном сборе в Бурдуре.

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«Приветствуем Александра в наших рядах и желаем ему успехов в матчах за «красно-чёрных»!» — написала пресс-служба «Акрона».



Ранее сообщалось, что Александром Васютиным интересуются «Ростов» и другие клубы Российской Премьер-Лиги.

29-летний Александр Васютин является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт вратаря с клубом был рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Васютина в € 400 тыс. В карьере Васютина также был опыт выступления за рубежом. Он играл в скандинавских клубах — финском «Лахти», норвежском «Сарпсборге» и шведском «Юргордене».