Экс-игрок «Спартака» назвал самого талантливого воспитанника красно-белых

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владислав Пантелеев назвал самого талантливого воспитанника красно-белых.

© Чемпионат.com

«Давыдов. Если Денис был в форме, умел всё — обыграть двоих-троих, пробить. Этим и правда напоминал Месси. Как менялся Давыдов? Метался между «двойкой» и основой. Так ещё и тренировался порой плохо. Многое Денису сходило с рук. А того, кто взбодрил бы, вернул бы голову на плечи, не нашлось. Точнее, находились, но это было бесполезно», — приводит слова Пантелеева Sport24.



Напомним, Давыдов начал выступать за молодёжный состав «Спартака» в сезоне-2012/2013. Первую игру за основную команду красно-белых он провёл 28 сентября 2013 года, выйдя на замену в матче с «Зенитом». Всего за «Спартак» нападающий провёл 37 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Также за свою карьеру Давыдов успел поиграть за чешскую «Младу-Болеслав», за «Спартак» из Юрмалы, «Пари НН», ЦСКА София, «Томь», и «Знамя Труда». В данный момент форвард является игроком МФК «Рома». Ранее в Медиалиге Денис ранее выступал за «БроукБойз» и «Народную команду».