Семшов: в России футболист не может прогрессировать

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов заявил, что сейчас футболист в России не может прогрессировать, передает «Чемпионат».

«Футболист в нашей стране сейчас не может прогрессировать. Он доходит до определенного уровня, и на этом прогресс заканчивается. Отсутствие еврокубков — это значимо», — сказал Семшов.



Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Судьба чемпионства минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Обладателем золотых медалей стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.