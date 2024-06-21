Вратарь Даниил Худяков покинул «Локомотив»

«Локомотив» объявил, что 20-летний вратарь Даниил Худяков покинул стан железнодорожников. Контракт российского футболиста с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.

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«Благодарим Даниила за годы, проведённые в команде, преданность и самоотдачу», — написано в телеграм-канале московского клуба.



Худяков закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Худяков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.