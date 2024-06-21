Сборную Испании могут наказать за нарушение немецких законов

Сборная Испании по футболу, которая сейчас участвует в чемпионате Евро-2024 в Германии, может грозить штраф из-за несовершеннолетнего игрока Ламине Ямале. Об этом сообщает Nogomania.

Согласно немецким законам, лица до 18 лет не могут работать после 20:00, а несовершеннолетние спортсмены не должны выступать позже 23:00. Если сборная Испании выведет Ямаля на поле в указанное время, команду могут оштрафовать за нарушение немецких законов в сфере труда несовершеннолетних.

Отмечается, что испанская сборная может обойти запрет, если будет менять Ямаля до 23:00, однако это будет невозможно сделать при дополнительном времени или серии пенальти. При этом сборная уже была близка к нарушению — в игре против команды Италии, которая началась в 21:00. В этом матче Ямаля заменили на 71-й минуте.

Как уточнил эксперт по правовым вопросам Штефан Граф, в случае если закон все же будет нарушен, никаких спортивных последствий для команды не последует — команду просто оштрафуют на сумму до 30 тысяч евро. Хотя эксперт уверен, что ради чемпионата власти Германии могут закрыть глаза на такое нарушение.

Ранее сборная Испании досрочно вышла в 1/8 финала Евро-2024.