Старт Кубка африканских наций по футболу 2025 года перенесли

Матч открытия следующего Кубка африканских наций по футболу пройдет 21 декабря 2025 года, финал - 18 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF).

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Турнир примет Марокко. Изначально планировалось, что турнир пройдет летом 2025 года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы CAF, объявление дат турнира "заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, поскольку проводились сложные и порой трудные дискуссии с различными заинтересованными сторонами в свете обширного календаря международных и внутренних матчей".

Предыдущий Кубок африканских наций прошел зимой 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Его победителем стала сборная страны, принимавшей турнир. Те соревнования должны были пройти в 2023 году, но были перенесены из-за погодных условий.