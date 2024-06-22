«Лацио» хочет подписать полузащитника Мейсона Гринвуда

Римский «Лацио» предпринимает серьёзные шаги, чтобы подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.

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Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 22-летнему футболисту со стороны «Ювентуса», «Валенсии» и «Фенербахче».

Минувший сезон Гринвуд провёл в аренде в «Хетафе». Англичанин сыграл 36 матчей, забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл путь от академии до основной команды. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.