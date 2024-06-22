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Сборная Польши первой потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2024

Национальная сборная Польши досрочно завершила выступление на чемпионате Европы по футболу.

Определился первый неудачник Евро-2024
© Газета.Ru

Об этом стало известно после того, как завершился восьмой игровой день турнира. После двух игр поляки не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе D, уступая Нидерландам, Франции и Австрии. При любом исходе последней игры против Франции, которая пройдет 25 июня, Польша не сможет покинуть последнюю строчку в таблице, и, соответственно, выйти в плей-офф.

В заключительном туре в группе D Нидерланды померятся силами с Австрией. Матч также пройдет 25 июня.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке Англию. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

Ранее сообщалось, что Франция и Нидерланды сыграли вничью в матче Евро-2024.

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