Определился первый неудачник Евро-2024

Национальная сборная Польши досрочно завершила выступление на чемпионате Европы по футболу.

Об этом стало известно после того, как завершился восьмой игровой день турнира. После двух игр поляки не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе D, уступая Нидерландам, Франции и Австрии. При любом исходе последней игры против Франции, которая пройдет 25 июня, Польша не сможет покинуть последнюю строчку в таблице, и, соответственно, выйти в плей-офф.

В заключительном туре в группе D Нидерланды померятся силами с Австрией. Матч также пройдет 25 июня.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке Англию. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

Ранее сообщалось, что Франция и Нидерланды сыграли вничью в матче Евро-2024.