Линекер сравнил сборную Англии с фекалиями

Бывший футболист «Лестера» Гари Линекер раскритиковал игру сборной Англии на Евро-2024. Его слова приводит Goal.

«Можно придумывать разные слова и ругательства, если хотите, но это было дерьмом. Мы видели это и на других турнирах. Англия начинает за здравие, забивает гол, и затем все меняется», — сказал Линекер.



Национальная команда Англии сыграла вничью с Данией в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024. Матч прошел 20 июня.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 18-й минуте матча счет открыл англичанин Гарри Кейн. За 11 минут до конца первого тайма Мортен Юльманн сравнял счет.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.