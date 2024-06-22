Сборная Франции не выиграла ни разу за семь матчей, в которых Мбаппе не выходил в старте

Вчера, 21 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Франции не смогла обыграть нидерландскую национальную команду (0:0). В этой встрече не принимал участие нападающий Килиан Мбаппе, который ранее получил перелом носа. Таким образом, сборная Франции не выиграла ни разу за семь последних матчей, в которых Мбаппе не выходил в стартовом составе.

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После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также четыре очка, располагается на первой строчке.

В 3-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции сыграет с Польшей, а Нидерланды — с Австрией.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: