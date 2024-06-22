Полицейский ударил по лицу польского фаната перед матчем Евро-2024

Полицейский из Берлина ударил кулаком в челюсть болельщика сборной Польши перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:3).

Немецкий полицейский ударил фаната сборной Польши на Евро-2024:

Подчёркивается, что перед этим польский болельщик бросил в сотрудников правоохранительных органов бутылку.

Напомним, на девятой минуте защитник Гернот Траунер вывел австрийцев вперёд. На 30-й минуте форвард Кшиштоф Пёнтек сравнял счёт.

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На 67-й минуте полузащитник Кристоф Баумгартнер вновь вывел австрийцев вперёд. На 78-й минуте нападающий Марко Арнаутович увеличил преимущество своей команды, установив окончательный счёт в игре.

Сборная Польши стала первой командой, потерявшей шансы на выход из группы Евро-2024.