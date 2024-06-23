Польша повторила антирекорд сборной Украины в истории Евро

Национальная сборная Польши стала третьей в истории Евро командой, вылетевшей уже после второго тура группового этапа. Первой сборной, установившей подобный антирекорд, была Украина.

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Накануне Польша в поединке второго тура группового этапа Евро-2024 уступила Австрии (1:3) и упустила даже математические шансы на то, чтобы пробиться в 1/8 финала континентального форума. Таким образом, «кадра» стала лишь третьей сборной за всё время проведения чемпионатов Европы, которая вылетела уже после второго тура группового этапа.

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Отметим, что первой командой, вылетевшей после такой стадии (второго тура группового этапа Евро) стала Украина. Случилось это на Евро-2016, которое проходило на полях Франции. Не поразила своей игрой и Северная Македония на Евро-2020, которая также упустила все шансы на плей-офф после двух матчей.