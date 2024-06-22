Мейра: Роналду забьёт шесть мячей на нынешнем Евро

Бывший футболист сборной Португалии Фернанду Мейра считает, что капитан национальной команды Криштиану Роналду остаётся фантастическим футболистом и забьёт шесть мячей на чемпионате Европы в Германии.

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«Я думаю, что Роналду хорошо сыграл в первом матче на чемпионате Европы. Когда он на поле, все футболисты увеличивают внимание, так как он опасен с мячом, это касается не только голов. Роналду — фантастический футболист. Я позитивно оцениваю его перспективы на чемпионате Европы. Ожидаю, что он забьёт шесть мячей на этом турнире», – приводит слова Мейры ТАСС.

Сборная Португалии обыграла команду Чехии со счётом 2:1 в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, Роналду провёл на поле всю игру. Он стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы.