«Балтика» объявила о трансфере полузащитника из «Зенита»

Между футбольными клубами «Балтика» и «Зенит» достигнута договорённость о трансфере полузащитника Владислава Сауся. Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

© Пресс-служба ФК "Балтика"

Трудовое соглашение Сауся с «Балтикой» заключено до конца мая 2029 года.

Владислав родился в Краснодарском крае, станица Петровская Славянского района. До 2017 года занимался в местной ДЮСШ «Виктория», с 2017 по 2020 год играл за УОР №5 «Мастер-Сатурн», вместе с командой дважды выигрывал первенство Московской области, а в 2020-м стал его лучшим бомбардиром. В начале 2021 года перешёл в «Зенит».

В составе юношеской команды сине-бело-голубых стал победителем ЮФЛ-1, в ноябре 2021 года впервые сыграл за «Зенит-2». В 2023-м участвовал в семи товарищеских встречах, а в июне дебютировал в Российской Премьер-Лиге.

В январе 2024 года на правах аренды перешёл в ярославский «Шинник», где провёл 14 матчей, отметившись одним ассистом.