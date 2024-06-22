Мбаппе сыграл в маске в товарищеском матче и оформил дубль

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в товарищеском матче с дублем немецкого «Падерборна» и забил два мяча. Игрок выступал в специальной маске в связи с полученным ранее переломом носа. Об этом сообщает RMC Sport.

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По информации источника, матч состоял из двух таймов по 30 минут, а составы команд были смешанными.

Напомним, Мбаппе сломал нос во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, который завершился победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных.

Во вторник, 25 июня, французы проведут заключительный матч группового этапа Евро-2024 с Польшей.