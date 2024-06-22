Мбаппе может сыграть в товарищеском матче с молодежкой «Падерборна» во время Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, ранее сломавший нос, с высокой вероятностью примет участие в товарищеском матче с молодёжной командой «Падерборна» для того, чтобы привыкнуть к своей защитной маске. Об этом сообщает L’Équipe.

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Как отмечает источник, подобные товарищеские матчи во время больших турниров стали нормой для сборной Франции. Подчёркивается, что в этих играх, как правило, принимают участие запасные футболисты французской национальной команды.

Напомним, Мбаппе сломал нос во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, который завершился победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: