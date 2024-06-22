Вратарь сборной Грузии Мамардашвили установил рекорд Евро-2024

Объявлен лучший игрок матча Грузия – Чехия.

По итогам игры 2-го тура группового этапа Евро-2024 награду получил грузинский голкипер Георгий Мамардашвили.

Представляющий «Валенсию» футболист сделал 9 сэйвов (по данным Opta Sports – 11), и это лучший результат на текущем чемпионате. Рекорд Евро – 12 спасений в исполнении латвийца Александра Колинько в игре против Нидерландов 2004 году.

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Встреча Грузии и Чехии завершилась вничью – 1:1.