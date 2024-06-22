Вратарь сборной Грузии Мамардашвили установил рекорд Евро-2024

Мамардашвили установил рекорд Евро-2024 по сэйвам. Вратарь признан лучшим игроком матча Грузия – Чехия
Объявлен лучший игрок матча Грузия – Чехия.
По итогам игры 2-го тура группового этапа Евро-2024 награду получил грузинский голкипер Георгий Мамардашвили.
Представляющий «Валенсию» футболист сделал 9 сэйвов (по данным Opta Sports – 11), и это лучший результат на текущем чемпионате. Рекорд Евро – 12 спасений в исполнении латвийца Александра Колинько в игре против Нидерландов 2004 году.
Встреча Грузии и Чехии завершилась вничью – 1:1.
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Мамардашвили установил рекорд Евро-2024 по сэйвам. Вратарь признан лучшим игроком матча Грузия – Чехия
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