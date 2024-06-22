"Челси" приобрел 17-летнего Эстевао из "Палмейраса" за 34+27 миллиона евро

Лондонский "Челси" объявил о трансфере бразильца Эстевао из "Палмейраса". 17-летний вингер "Палмейраса" и юношеской сборной Бразилии Эстевао продолжит карьеру в "Челси". О трансфере объявил официальный сайт лондонского клуба. Сообщается, что трансфер состоится летом 2025-го года. Напомним, ФИФА запрещает международные трансферы игроков, не достигших совершеннолетия.

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По сообщениям СМИ, "аристократы" заплатят за Эстевао 34 миллиона евро. Еще 27 миллионов бразильский "Палмейрас" может получить в случае достижения определенных бонусов. В текущем сезоне на счету Эстевао 10 матчей за "Палмейрас" в бразильской Серии А. Форвард отметился 2-мя голами и 2-мя результативными передачами.

Всего на его счету 8+5 по системе гол+пас в 27-ми матчах во всех турнирах.