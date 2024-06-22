Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам. Футболист принимает участие во встрече второго тура группового этапа турнира против команды Турции.

В матче против турок Роналду отдал голевую передачу на Бруну Фернандеша. Этот результативный пас стал для него восьмым на чемпионатах континента. По этому показателю Роналду сравнялся с чехом Карелом Поборским. Португальский нападающий проводит шестой чемпионат Европы.

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К 64-й минуте счет в матче 3:0 в пользу сборной Португалии. Соревнования проходят в Германии.