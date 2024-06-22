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Криштиану Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам. Футболист принимает участие во встрече второго тура группового этапа турнира против команды Турции.

Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы
© globallookpress.com

В матче против турок Роналду отдал голевую передачу на Бруну Фернандеша. Этот результативный пас стал для него восьмым на чемпионатах континента. По этому показателю Роналду сравнялся с чехом Карелом Поборским. Португальский нападающий проводит шестой чемпионат Европы.

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К 64-й минуте счет в матче 3:0 в пользу сборной Португалии. Соревнования проходят в Германии.

Футбол
Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду