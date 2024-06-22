Португалия разгромила Турцию на Евро-2024 и вышла в плей-офф

Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла команду Турции в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Дортмунде.

На 21-й минуте отличился португалец Бернарду Силва, на 28-й минуте мяч в свои ворота забил защитник сборной Турции Самет Акайдын, отдавая пас голкиперу команды Алтаю Байындыру. Также у португальцев гол забил Бруну Фернандеш (56), которому ассистировал Криштиану Роналду.

Акайдын на 42-й минуте получил желтую карточку, а на 76-й минуте был заменен из-за травмы. Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау пропустит следующий матч турнира из-за перебора желтых карточек: в первых двух матчах группового турнира он получил по желтой карточке, при этом обе - за симуляцию.

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам. Он отдал восьмую голевую передачу на турнирах и повторил достижение чеха Карела Поборского.

Португальцы возглавляют турнирную таблицу группы F, команда набрала 6 очков, турки идут на втором месте с 3 очками. Сборные Чехии и Грузии занимают третье и четвертое места соответственно, обе команды набрали по 1 очку. Сборная Португалии обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы с первого места группы. В заключительном туре португальцы сыграют со сборной Грузии, турецкие футболисты встретятся с командой Чехии. Обе встречи пройдут 26 июня.

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В чемпионате Европы принимают участие 24 сборные, которые разбиты на 6 групп. Две лучшие команды каждого квартета и четыре лучшие сборные из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала, решающий матч турнира пройдет 14 июля в Берлине. В 2022 году Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России от соревнований из-за ситуации на Украине. Российские футболисты не принимали участия в квалификационном турнире чемпионата Европы.