Орещук: Левандовски — якорь, тянущий сборную Польши назад

Бывший игрок варшавской «Легии» Роман Орещук высказался об игре нападающего Польши Роберте Левандовском на чемпионате Европы — 2024.

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«Мне кажется, сборной Польши надо обновлять команду. Сборная строится вокруг Левандовского, вокруг одной звезды. Мне кажется, что именно Левандовски — это якорь, который тянет Польшу назад. Здесь проблема в одном человеке. Возрастные игроки — это не панацея. Это у нас смотрят на паспорт. А почему португальцы не смотрят на паспорт Роналду и Пепе? Если футболист показывает хороший футбол и помогает команде, то он должен играть. Но Левандовски в сборной и Левандовски в клубах — это совсем два разных футболиста. Поляки рассчитывают на него, потому что в клубах он здорово выглядит, но в сборной он очень слаб», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.



Напомним, в 1-м туре сборная Польши проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а в 2-м туре уступила Австрии (1:3). Национальная команда завершила свои выступления на Евро-2024.