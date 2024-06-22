Себастьян Корда сломал ракетку об коленку в полуфинальном матче в Лондоне

23-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда напополам сломал ракетку об колено в полуфинальном матче травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Англия), когда, уступая 2:4 во втором сете, ошибся по длине при ударе с лета.

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Напомним, в 1/2 финала американец проиграл своему соотечественнику 13-й ракетке мира Томми Полу со счётом 4:6, 6:7. В финале турнира Пол встретится с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.

Ранее Томми Пол рассказал, что доволен своей игрой и каждый раз, когда он выходит на траву, то учится чему-то новому и становится лучше.

Травяной турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующий чемпион соревнований — испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Алекса де Минора — 6:4, 6:4.