«Зенит» запросил 17 млн евро у «Палмейраса» за трансфер Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может вернуться в чемпионат Бразилии.

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Интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Палмейрас». Клуб рассчитывает усилить линию полузащиты, а в подписании Клаудиньо заинтересован лично главный тренер Абель Феррейра. Об этом сообщает портал Nosso Palmeiras.

Отмечается, что петербургский клуб запросил за полузащитника 17 млн евро, после чего бразильский клуб взял паузу для размышлений.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне чемпионата России полузащитник принял участие в 30 матчах, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. По ходу прошлого сезона сообщалось, что к бразильцу проявляет интерес «Фламенго» и «Интернасьонал». Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 18 млн евро. В феврале 2023 года Клаудиньо получили российское гражданство.

«Зенит» по итогам сезона-2023/24 стал победителем РПЛ в шестой раз подряд. Всего для петербургского клуба это 11-я победа в турнире.