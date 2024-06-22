В Европе вырос спрос на российских футбольных вратарей? И не в Финляндии или Норвегии

На российских вратарей вдруг возник спрос в Европы. Вслед за Матвеем Сафоновым, которым заинтересовался именитый ПСЖ, может заиграть за границей и молодой голкипер «Локомотива» Даниил Худяков. Правда, не во Франции, а в Австрии, но тоже в довольно известном клубе.

Как сообщает портал championat.com со ссылкой на собственный информированный источник, Худяков близок к переходу в австрийский «Штурм».

Судя по деталям, на «утку» это не похоже. Сообщается, что контракт с бывшим голкипером московского «Локомотива» согласован на четыре года. Сейчас уже решается вопрос выезда игрока в Австрию.

Напомним, вчера, 22 июня, «Локомотив» объявил о том, что Худяков покинул стан железнодорожников по истечении срока действия контракта. Если всё так, что жедезножорожники за этот трансфер своего воспитанника ничего не получат.

Возможно, это бесхозяйственная расточительность. Но не исключено, что железнодорожники тем самым облегчили воспитаннику академии «Локомотива» попадание в «Штурм», снизив затраты австрийского клуба до зарплаты игрока.

Напомним, 20-летний Худяков дебютировал во «взрослом» составе «Локомотива» в сентябре 2021 года. Он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации авторитетного германского портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 1 млн.