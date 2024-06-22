Хвича Кварацхелия: «Роналду – мой кумир. Счастлив, что встречусь с ним на поле»

Хвича Кварацхелия заявил, что мечтал встретиться с Криштиану Роналду на поле.

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Сборная Грузии сыграла вничью с командой Чехии во 2-м туре Евро-2024 (1:1). В 1-м туре грузинская команда уступила Турции (1:3).

26 июня Грузия сыграет с командой Португалии в заключительном матче группового этапа Евро.