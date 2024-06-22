Вратарь Худяков близок к переходу в австрийский «Штурм»

Голкипер Даниил Худяков может продолжить карьеру в чемпионате Австрии.

Бывший вратарь «Локомотива» близок к переходу в «Штурм». Об этом сообщил «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что стороны уже согласовали контракт до 2028 года, а в данный момент решаются вопросы переезда россиянина в Австрию, после чего соглашение будет подписано.

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» он дебютировал в сентябре 2021 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний футболист не провел ни одного матча. 21 июня «Локомотив» объявил об уходе Худякова из клуба на правах свободного агента после истечения срока контракта. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 1 млн евро.

«Локомотив» по итогам чемпионата России-2023/24 набрал 56 очков и финишировал на четвертом месте в турнирной таблице.