Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью с Чехией в матче Евро-2024

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью с Чехией в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024.

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«Я доволен результатом. Мы заработали первое очко, но есть и некоторое разочарование от того, что упустили шанс на последней минуте. Мы уважаем каждого соперника, но всегда хотим прогрессировать и постараемся использовать свой шанс в матче с Португалией. Мы знали, что Чехия — физически очень сильная команда, и почти все их атаки заканчивались высокими передачами, но чудесная игра Мамардашвили спасла нас от поражения. Мы счастливы, что у нас есть такой великолепный вратарь», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба УЕФА.



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Сборные Грузии и Чехии играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил немец Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.