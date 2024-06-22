Сборная Бельгии обыграла команду Румынии на Евро-2024

Сборная Бельгии по футболу со счетом 2:0 победила команду Румынии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы в Германии. Встреча прошла в Кёльне.

В составе победителей голы забили Юри Тилеманс (2-я минута), Кевин Де Брюйне (80). На 64-й минуте отличился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, однако его гол был отменен из-за офсайда. На текущем турнире Лукаку трижды поразил ворота соперника, однако все его голы были отменены: дважды сам футболист находился в офсайде, один раз его партнер по команде сыграл рукой во время результативной атаки.

Бельгийцы одержали первую победу на текущем чемпионате, в первом туре команда со счетом 0:1 уступила словакам. Румыны в первом раунде были сильнее сборной Украины (3:0). В заключительном туре команда Бельгии встретится с украинцами, сборная Румынии - со словаками, обе игры пройдут 26 июня.

Все команды группы E набрали по три очка.

Сборную Бельгии с 2023 года возглавляет немец Доменико Тедеско. С 2019 по 2021 год специалист тренировал московский "Спартак". Под его руководством красно-белые заняли второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21.

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В чемпионате Европы принимают участие 24 сборные, которые разбиты на 6 групп. Две лучшие команды каждого квартета и четыре лучшие сборные из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала, решающий матч турнира пройдет 14 июля в Берлине. В 2022 году Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России от соревнований из-за ситуации на Украине. Российские футболисты не принимали участия в квалификационном турнире чемпионата Европы.