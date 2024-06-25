Месси рассказал, чему его научил Гвардиола

Нападающий и капитан сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси вспомнил о работе под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы в «Барселоне».

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«Раньше я не обращал внимания на тактику, а с Гвардиолой я многому научился. Я стал гораздо лучше понимать игру, пространства, владение мячом и управление игрой с помощью мяча», – приводит слова Месси AS, ссылаясь на интервью Clank.



Месси 37 лет. Он восемь раз выигрывал «Золотой мяч». Лионель выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с американским клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент, по данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость аргентинца оценивается в € 34 млн.