Украинские фанаты провели акцию на Евро-2024

Украинские фанаты во время футбольного матча со сборной Словакии на Евро-2024 провели акцию «Хочу жить». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

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Во время встречи, проходившей в немецком Дюссельдорфе, на трибунах были замечены мужчины в белых футболках. Они стояли рядом, образуя надпись «Хочу жить» на русском языке.

Также на трибунах был замечен украинский флаг с текстом «Дайте нам выборы» на английском языке. Ряд местных СМИ заявил, что акция является «российской провокацией». Другие же издания посчитали, что акцию действительно провели граждане Украины.

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Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проносить российские флаги на матч Украины и Румынии. Сотрудники службы безопасности стадиона должны были забирать триколоры у желающих посетить игру болельщиков.

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Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения со стороны УЕФА.