Игрока унесли с поля на носилках на матче Евро

В эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступает Факундо Тельо из Аргентины. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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На 70-й минуте нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга не смог продолжить игру после столкновения с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном. Футболиста унесли с поля на носилках.

Национальные команды Шотландии и Венгрии на Евро-2024 выступают в группе A. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Швейцарии и Германии. После 2-го тура немцы набрали шесть очков, швейцарцы — четыре, шотландцы — одно, в активе национальной команды Венгрии турнирных очков нет.