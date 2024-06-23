Игорь Смольников занял должность в спортивном департаменте «Урала»

Бывший защитник «Урала» Игорь Смольников вернулся в стан екатеринбуржцев и будет работать в спортивном департаменте клуба. 35-летний экс-футболист будет отвечать за формирование команды к новому сезону.

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«Желаем Игорю успехов на важном и ответственном участке работы в ФК «Урал»!» — говорится в заявлении в телеграм-канале «шмелей».



35-летний Смольников завершил профессиональную футбольную карьеру этим летом в московском «Локомотиве».

В 2024 году екатеринбургский «Урал» вылетел из Российской Премьер-Лиги впервые за 11 лет. По итогам сезона-2023/2024 клуб занял 14-е место. В стыковых матчах за право остаться в РПЛ «Урал» уступил по сумме двух матчей тольяттинскому «Акрону» и в следующем сезоне будет играть в Мелбет Первой лиге.