Роналду кратко оценил выступление Португалии на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии после двух туров группового этапа чемпионата Европы — 2024 и победы над национальной командой Турции на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кратко охарактеризовал выступление на турнире.

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«Квалификация в плей-офф и первое место в группе гарантированы. Гордимся этой командой, мы Португалия!» — написал Роналду.



Встреча с Турцией, которая состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась со счетом 3:0. Голы в составе Португалии оформили Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, которому ассистировал Роналду. Еще один мяч в свои ворота отправил игрок сборной Турции Самет Акайдын.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, по результатам которого Португалия вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.

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Первая встреча группового этапа между Португалией и Чехией завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. Турецкие футболисты в первом поединке одержали победу со счетом 3:1 над соперниками из Грузии.

Их соперники по группе — Грузия и Чехия — провели матч второго тура 22 июня. Их поединок завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыла грузинская команда, в компенсированное к первому тайму время Жорж Микаутадзе реализовал 11-метровый удар. Чехия сравняла на 59-й минуте, отличился Патрик Шик.