Мбаппе сможет играть за сборную Франции на Евро-2024 в черной маске

Нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе сможет принять участие в матче с Польшей в 3-м туре чемпионата Европы в Германии, надев чёрную маску, сообщает интернет-издание RMC Sport.

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По данным источника, для участия Мбаппе в игре с Польшей изготовили специальную защитную маску в цветах французского триколора. Однако, согласно регламенту УЕФА, футболисты могут использовать маску только одного цвета. Различные вариации не допускается. По этой причине Мбаппе сможет выйти на поле в играх турнира в однотонной, чёрной маске.

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Напомним, Мбаппе сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных.