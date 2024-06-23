Валерий Сарамутин высказался об отношении к Владимиру Путину в США.

Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в Winline Медиалиге за «Тандем».

– В 2019-м ты, в 24 года, перебрался в американский чемпионшип – USL. Как?

– Был выбор: оставаться в ФНЛ или попробовать что-то новое. Решил изменить жизнь.

В США про меня давно знали: еще в академии «Динамо» приходило двойное предложение – от «Чикаго Файр» и сборной США U-21. Игра за молодежку – одно из условий клуба, но «Динамо» не отпустило. Говорили, что буду считаться легионером, если [спортивный] паспорт поменяю.

Старался переубедить, не вышло. В то же время в «Чикаго» перешел Швайнштайгер. Подумал: «Прикольно. Мог поиграть с ним».

Джефф Монсон: «Решил стать частью «Команды Путина», потому что он любит Россию и заботится о народе»

В 2019-м на меня вышел «Остин Боулд» – совсем новая команда, очень хороший состав. Нападающий Клебер, который в «Динамо» Киев поиграл. Левый защитник Эдсон Брафхейд, выходил на замену в финал ЧМ-2010 за Голландию. Хавьер Баэс – мексиканец, был в финале Кубка Либертадорес.

Оказался там самым молодым, но неплохой сезон провел (27 матчей, 8-й по игровому времени – Спортс).

– В команде шутили о том, что ты из России?

– Про водку, медведей и Путина. Стандартно (улыбается). В США люди порой не знают, что и где находится [географически], но эти три вещи понятны всем.

Что про Путина говорили? Он многим-многим нравится, – рассказал Сарамутин Спортс.