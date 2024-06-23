Гендир «Пари НН» отреагировал на слухи о том, что клуб выставил на трансфер восемь игроков

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на слухи о том, что клуб выставил на трансфер сразу восемь футболистов основного состава.

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«Распродажа отменяется. Но она и не планировалась. Снова кто-то подлил масло в огонь. Время-то горячее, трансферное. Но мы не на базаре, чтобы покупать и продавать. И предметом купли/продажи не могут быть люди. В нашем случае — футболисты. Придерживайтесь официальной позиции клуба. Мы её публикуем на наших информационных страницах. Я в своём телеграм-канале тоже даю информацию, которая соответствует действительности. Всё остальное — домыслы, фейки и пустая болтовня. Гуляющий список наших футболистов со статусом «на продажу» — плод чьей-то чрезвычайной фантазии», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.



Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что «Пари НН» хочет расстаться с капитаном команды Кириллом Гоцуком, полузащитником Николаем Калинским, нападающими Зе Турбо и Николозом Кутателадзе, а также защитниками Дмитрием Тихим, Максимом Шнапцевым, Маттео Стаматовым и Дмитрием Живоглядовым.